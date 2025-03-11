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Грузинских гандболистов наградили орденами Чести
11.03.2025 18:31
Президент Грузии Михаил Кавелашвили, легитимность которого не признают пятый президент страны, оппозиция и часть общества, наградил орденами и медалями Чести членов мужской национальной сборной Грузии по гандболу, а также тренеров, персонал и руководство Федерации гандбола.
К награде за «исторический выход на чемпионат Европы» гандболистов представили премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили. Церемония награждения состоялась в президентском дворце Атонели.
«Мы 30 лет ждали выхода на чемпионат Европы, и ваша команда добилась этого успеха. Это начало нового этапа развития грузинского гандбола, который имеет богатую традицию», — заявил Ираклий Кобахидзе.
«Гандбол показал всему обществу, насколько сильным и сплочённым может быть наш народ. Я уверен, впереди у вас ещё много побед, и вы ещё не раз порадуете грузинских болельщиков», — добавил Михаил Кавелашвили.
На чемпионате Европы в январе 2024 года грузинские гандболисты уступили Нидерландам (29:34) и Швеции (26:42), но обыграли Боснию и Герцеговину (22:19).
Ранее орденами Чести были награждены также игроки национальной футбольной сборной, а к наградам представлены члены сборной Грузии по баскетболу.
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