

Приговор Саакашвили по т.н. делу о пиджаках будет оглашен 12 марта

11.03.2025 21:09





12 марта будет оглашен приговор по уголовному делу обвиняемых в растрате бюджетных средств в крупном размере группой лиц – бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего главы Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия.



Заседание в Тбилисском городском суде назначено на 10:00.



Именно в это время судья Бадри Кочламазашвили должен огласить решение. После того, как обвиняемые воспользовались последним словом, он удалился на совещание.



Для справки, по данному делу, известному обществу как т.н. дело о пиджаках, вместе с Михаилом Саакашвили обвиняется и бывший начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанашия. Прокуратура вменяет обоим растрату бюджетных денег в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Им предъявлены обвинения по ч. 2 и ч. 3 ст. 182 УК Грузии. Обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет.





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