

Известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили призвала власти освободить узников совести

11.03.2025 22:32





Известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили прокомментировала события в Грузии:



"Освободите узников совести!



Совершенно невиновные, безобидные и свободные люди.

Арестом этих людей вы не убьете свободную мысль, которая у грузина в крови.



Но вы лишаете этих людей дней, в которых они могли бы свободно дышать воздухом (пусть даже загрязненным), обнимать близких, спорить, жить по своему желанию. А ведь это право каждого гражданина и ваша, как правительства, главная обязанность.



На вас будет лежать груз этих дней – месяцев и лет – потерянных дней, которые вы никогда не сможете им вернуть. И этот груз куда тяжелее, чем вам кажется.



Подавление свободы для нас всегда было временным.



Сегодня это "временно" наступает гораздо быстрее, чем раньше. Такое время.



Освободите узников совести. Если хотите, скажу так - пожалуйста, освободите узников совести! Не стесняюсь просить - пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, верните людям то, что им принадлежит и что вы у них отняли.



Мы хотим видеть их улыбки по ту сторону решетки, чтобы наконец могли улыбнуться сами – внутри или за пределами родины, чтобы не сковывало".





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