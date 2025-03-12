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Публичный показ матча Армения-Грузия состоится на площади Первой Республики
12.03.2025 12:13
Сборная Грузии по футболу сыграет против сборной Армении в плей-офф Лиги наций УЕФА.
Как отметил на заседании правительства мэрии Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе, 20 марта с 21:00 на площади Первой Республики будет установлен большой экран, где состоится открытый показ футбольного матча.
Кроме того, по словам Кахи Каладзе, на территории вокруг площади Первой Республики будут работать точки питания и официальный магазин команды, где можно будет приобрести атрибутику болельщиков.
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