

Публичный показ матча Армения-Грузия состоится на площади Первой Республики

12.03.2025 12:13





Сборная Грузии по футболу сыграет против сборной Армении в плей-офф Лиги наций УЕФА.



Как отметил на заседании правительства мэрии Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе, 20 марта с 21:00 на площади Первой Республики будет установлен большой экран, где состоится открытый показ футбольного матча.



Кроме того, по словам Кахи Каладзе, на территории вокруг площади Первой Республики будут работать точки питания и официальный магазин команды, где можно будет приобрести атрибутику болельщиков.





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