

С 1 апреля еще 300 детей и подростков получат услуги по программе «Абилитации детей с расстройствами аутистического спектра»

12.03.2025 12:34





В рамках программы Тбилисской мэрии «Аабилитация детей с расстройством аутистического спектра» дополнительные услуги получат еще 300 детей и подростков.



Как отметил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства Тбилисского муниципалитета, соответствующие изменения вступят в силу с 1 апреля.



«Мэрия Тбилиси продолжает поддерживать детей и подростков с расстройством аутистического спектра и постоянно вносит изменения в программу »Аабилитации детей с расстройством аутистического спектра». В рамках очередного такого изменения, с 1 апреля услугами программы смогут воспользоваться еще 300 детей и подростков. Это нововведение приурочено ко Всемирному дню информированности об аутизме и направлено на поддержку семей, нуждающихся в данной услуге, так как ее непрерывное получение связано с большими финансовыми затратами», — отметил мэр Тбилиси.



По его словам, бюджет программы мэрии на текущий год увеличился до 11 245 000 лари, и с апреля будет профинансировано 20 сеансов комплексной терапии, составленной мультидисциплинарной командой, для 2 400 детей и подростков.



«Что касается учреждений, предоставляющих услуги, их количество также увеличено. С января к числу поставщиков услуг, предусмотренных программой мэрии, присоединилась одиннадцатая организация. Примечательно, что на момент запуска программы »Аабилитации детей с расстройством аутистического спектра» в июле 2015 года в программе участвовали всего две организации и 325 детей, а ее бюджет составлял 500 000 лари. С тех пор бюджет программы ежегодно увеличивался, что позволило профинансировать большее количество детей. Также увеличилась сумма финансирования на одного бенефициара», — заявил Каха Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





