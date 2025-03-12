

Адвокат заявила об отсутствии доказательств виновности 11 задержанных демонстрантов

12.03.2025 17:20





Адвокат Ирма Чкадуа заявляет, что у прокуратуры нет достаточных доказательств против демонстрантов задержанных на проевропейских митингах, обвиняемых в групповом насилии. Как заявила адвокат, что в ходе судебного разбирательства ведомство не может доказать, что кто-либо из них нанес телесные повреждения сотруднику полиции.



Именно Чкадуа защищает одного из задержанных – Валерия Тетрашвили. Это дело рассматривается вместе с делами еще 10 задержанных — Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Реваза Кикнадзе, Джано Арчая, Гурама Мирцхулава, Луки Джабуа, Георгия Теришвили, Ираклия Керашвили, Руслана Сивакова и Сергея Кухарчука.



Всем им предъявлены обвинения по 2-й части статьи 225 УК Грузии, которая предусматривает участие в групповом насилии. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет.



По словам Чкадуа, Валерий Тетрашвили обвиняется в том, что бросил часть от пиротехники, которая уже была использована на митинге. По ее словам, на представленных прокуратурой кадрах видно, что брошенный предмет ни в кого, тем более в сотрудника полиции, не попал, а упал на землю.



Следует отметить, что большинство из 97 человек, вызванных обвинением в качестве свидетелей, являются сотрудниками полиции. Среди них есть сотрудники полиции, которые, как заявлено, стали жертвами. Однако никто из них не может указать на конкретного задержанного и заявить, что именно он причинил вред полицейскому. Однако прокуратура утверждает, что сотрудникам полиции был причинен вред в результате организованных, групповых действий.



«Однако в ходе справедливого судебного разбирательства они не смогут доказать, что какой-либо сотрудник полиции пострадал в результате действий кого-либо из наших подзащитных. Ни один сотрудник полиции, допрошенный обвинением, не может этого сказать, поэтому я утверждаю, что доказательства, представленные обвинением, являются нашими доказательствами. Потому что невозможно доказать, что они совершили преступление», — говорит Чкадуа.



Валерий Тетрашвили воспользовался правом хранить молчание. В отличие от других задержанных, он пока не высказал никакой позиции на слушаниях. Однако Чкадуа подтверждает, что Тетрашвили не знал никого из тех, с кем его обвиняют в совершении группового преступления. Он даже не знает людей, которые, по данным прокуратуры, являются «организаторами этого акта насилия».



«Как вы можете быть членом группы, участников которой вы не знаете, организатора которой вы не знаете?!» Обвинению важно доказать суду, когда, от кого, какое задание оно получило и в обмен на что. Никаких подобных доказательств в деле представлено не было. Соответственно, я считаю, что мой клиент должен быть оправдан. Как и другие обвиняемые, сидящие на скамье подсудимых. Я говорю обо всех, потому что эти случаи ничем не отличаются друг от друга», — говорит Ирма Чкадуа.



По словам адвоката, если такая практика укоренится и по аналогичным делам будут выноситься обвинительные приговоры, это создаст общую проблему в отношении свободы слова.



«Поскольку каждый человек имеет право на выражение своего мнения, право на участие в демонстрациях и т. д. Более того, все представленные обвинением доказательства по данному уголовному делу подтверждают, что мой подзащитный не совершал никаких наказуемых деяний», — заявил Чкадуа в интервью Netgazeti.



Дело находится на стадии изучения доказательств. Судья Ираклий Швангирадзе выслушал доводы сторон по доказательствам. Защита заявляет о незаконном получении доказательств со стороны следствия. Включая следственные действия, проводимые без постановления судьи. Адвокаты просят судью не допускать к рассмотрению ряд доказательств, полученных прокуратурой с процессуальными нарушениями.



«Поэтому сегодня у суда очень важная роль, поскольку он должен своим решением сказать и защите, и обвинению, чтобы они не смели приходить в суд с такими непригодными доказательствами», — говорит Ирма Чкадуа.



Рассмотрение дела возобновится 25 марта в 13:00 часов.



На стадии изучения доказательств находится и второе дело, в котором фигурируют восемь человек, обвиняемых в участии в групповом насилии [Торнике Гошадзе, Николоз Джавахишвили, Ираклий Миминошвили, Георгий Гиоргадзе и Инсаф Алиев], а также в его организации [Звиад Цецхладзе, Васил Кадзелашвили и Вепхия Касрадзе]. На данном этапе это дело рассматривает судья Давид Мгелиашвили.



Что касается обвинения, то в обоих случаях прокурором является Важа Тодуа. До начала предварительного слушания с ним работал прокурор Георгий Мукбаниани. На досудебных слушаниях его заменил Вахтанг Цалугашвили.







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