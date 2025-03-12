

ISFED: Процесс увольнения сотрудников из Публичного реестра прошел «совершенно необоснованно»

12.03.2025 18:46





Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED), представляющее интересы уволенных публичных служащих в суде, заявило, что процесс увольнения 43 сотрудников Национального агентства Публичного реестра «не отвечал реальным потребностям и был проведен совершенно неоправданным и дискриминационным образом».



Организация считает увольнения политически мотивированными и объясняет это тем, что «Публичный реестр постоянно испытывает нехватку кадров, что подтверждается многочисленными вакансиями, опубликованными на сайте Бюро публичной службы». По данным организации, некоторые из уволенных сотрудников работали в агентстве годами, что «свидетельствует о том, что заключенные с некоторыми сотрудниками договоры подпадают под категорию постоянных трудовых договоров в соответствии с законодательством Грузии». В заявлении ISFED, опубликованном 12 марта, говорится, что Публичный реестр не предоставил запрошенную информацию об уволенных сотрудниках.



По данным организации, в начале ноября — до начала протестов — сотрудникам Публичного реестра сообщили, что проект по системной регистрации земель, который должен был быть завершен к 31 декабря 2024 года, продлен до 31 декабря 2025 года. При этом «в ноябре сотрудникам были направлены уведомления о том, что существующий кадровый потенциал будет сохранен в 2025 году». Кроме того, в сентябре-октябре 2024 года Национальное агентство Публичного реестра объявило о вакансиях на 45 должностей. ISFED считает, что эти факторы ставят под сомнение обоснованность увольнения.



Уволенные сотрудники считают, что текущий процесс напрямую связан с петицией, распространенной 30 ноября 2024 года, которую подписали более 350 сотрудников агентства. Сотрудники публично выразили свою позицию относительно решения «Грузинской мечты» приостановить процесс вступления в ЕС и осудили насилие.



Организация ISFED заявила, что подала иск в городские суды для защиты прав 43 человек, уволенных из Национального агентства Публичного реестра.



Увольнения публичных служащих, в том числе под предлогом «реорганизации», начались в конце декабря с принятием поправок в Закон о публичной службе. «Справедливые выборы» считают, что поправки, которые рассматриваются как средство упрощения увольнений по политическим мотивам, ухудшили существующую законодательную базу и нарушили трудовые права публичных служащих, что по сути противоречит духу Конституции Грузии и Закона Грузии «О публичной службе».





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