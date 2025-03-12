

Задержанный в зале суда бизнесмен Георгий Чикваидзе объявил голодовку

12.03.2025 18:49





Задержанный в зале суда бизнесмен Георгий Чикваидзе объявил голодовку. Он обвиняется в незаконном присвоении крупных сумм денег. 11 марта он был задержан в зале суда, после того как назвал судью Изу Келенджеридзе «рабой Мурусидзе» (один из санкционированных США судей, член «клана судей» — ред.).



«Я не потерплю притеснений со стороны этой системы! С сегодняшнего дня я объявляю полную голодовку. И на этот раз я буду стоять на своих принципах, даже если это будет стоить мне жизни, я сделаю это из любви к своей стране.



Ответственность за произошедшее ляжет на российский режим, российского агента Бидзину Иванишвили и коррумпированного Георгия Габиташвили (генпрокурора Грузии)», — цитирует Чикваидзе TV Pirveli.



Напомним, расследование в отношении Чикваидзе и второго обвиняемого по делу, Ираклия Папиашвили было начато на основании жалобы компании ELT Building по факту мошеннического присвоения крупных сумм, принадлежащих компании.



В частности, обвиняемые должны были привезти компании ELT Building яхту — по этому вопросу был подписан договор купли-продажи яхты за 1 155 019 лари. Между сторонами также был подписан и договор аренды яхты.



Однако Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили не выполнили условия контракта и не предоставили яхту ELT Building.



Обвинение утверждает, что Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили заплатили руководителям ELT Building Валерию Гургенадзе и Элгудже Турманидзе по различным вымышленным причинам оттягивали доставку яхты: они заявляли о повреждении двигателя яхты в турецком порту из-за шторма, то, что они ремонтируют его, отправляли видеозаписи якобы с этой яхты, в то время как на самом деле на деньги, заплаченные за яхту, Георгий Чикваидзе выплатил долги другим лицам.



В итоге Ираклий Папиашвили вернул на счет компании всего 147 065 лари — оставшаяся сумма выплачена не была.



Георгию Чикваидзе и Ираклию Папиашвили предъявлены обвинения по статье, предусматривающей незаконное присвоение крупных сумм денег группой лиц с использованием своего служебного положения по предварительному сговору.





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