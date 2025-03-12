

Государственному университету Илии предоставлена полная, безусловная авторизация на 6 лет

12.03.2025 22:32





После повторного рассмотрения Совет по авторизации предоставил Государственному университету Илии полную, безусловную авторизацию на 6 лет без каких-либо условий.



Совет по авторизации снова рассмотрел вопрос авторизации Илиауни после того, как его предыдущее решение было отклонено Апелляционным советом. Имеется в виду решение, принятое Советом в сентябре прошлого года, согласно которому госуниверситет Илии получил шестилетнюю авторизацию, однако при этом Совет обратился в Центр развития качества образования с просьбой провести в течение года плановый мониторинг с целью оценки выполнения ВУЗом рекомендаций.



В ответ руководство ВУЗа заявило, что университет был оценён группой экспертов по авторизации, состоящей из грузинских и иностранных специалистов, в июне 2024 года.



По заключению экспертов, университет Илии получил высшие оценки по всем стандартам без исключения (см. выдержку из документа. Однако авторизационный совет безосновательно изменил и предоставил ВУЗу авторизацию с условием проведения мониторинга в течение года.



Именно из-за этого условия университет обжаловал указанное решение.



Заседание прошло на фоне акции протеста.



По мнению участников акции, прошлогоднее решение Совета по авторизации в отношении Илиауни является карательной мерой и примером выборочного отношения, поскольку значительная часть студентов и преподавателей ВУЗа не поддерживают «Грузинскую мечту».





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