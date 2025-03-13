

В Батумском городском суде проходит процесс Мзии Амаглобели

13.03.2025 12:49





Сегодня, 13 марта, в 11:00 в Батумском городском суде началось слушание по делу Мзии Амаглобели. На сегодняшнем судебном заседании присутствуют представители посольств Норвегии и Дании.



Это слушание дела об административном правонарушении. Сама Мзия Амаглобели не может присутствовать на судебном заседании, но принимает участие в процессе посредством видеосвязи.



Дело рассматривает судья Салих Шаинидзе. На сегодняшнем заседании он должен решить, будет ли допрошен по делу начальник полиции Батуми Иракли Дгебуадзе и начальник полиции Аджарии Григол Беселия. Их допрос был запрошен адвокатами Мзии Амаглобели на предыдущем слушании.



Журналист и медиаменеджер Мзия Амаглобели является основателем и директором изданий «Batumelebi» и «Netgazeti». Она находится под незаконным арестом. В знак протеста Мзия Амаглобели объявила голодовку, которая длилась 38 дней.



Амаглобели была задержана в ночь с 11-го на 12-е января 2025 года. Причиной задержания стал протестный стикер, который она наклеила на стену. Однако протокол задержания Мзии Амаглобели содержит ложные сведения: в протоколе задержания указано, что Мзия Амаглобели была арестована не за то, что наклеила стикер, а за словесное оскорбление сотрудников полиции, якобы она говорила полицейским, что они «собаки, свиньи, русские».



Сотрудник полиции не имеет права задерживать гражданина за расклеивание стикера.



Протокол об аресте Мзии Амаглобели, содержащий ложные сведения, подписал заместитель Ираклия Дгебуадзе Гоча Ванадзе.



В действительности Мзию Амаглобели арестовал не Гоча Ванадзе, а глава полиции Аджарии Григол Беселия, что также видно на видеозаписи.



Существуют видеозаписи, которые доказывают, что в официальных документах содержатся ложные сведения. В частности, во время задержания Мзии Амаглобели на видеозаписи слышен голос начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, который говорит, что она задержана по статье 150 Кодекса об административных правонарушениях за наклеивание стикера. Согласно протоколу ареста, Мзия Амаглобели была задержана за оскорбление сотрудников полиции, по статье 173.



Сегодня интересы Мзии Амаглобели в суде представляют адвокаты Нона Курдованидзе (GYLA), Тамар Цулукидзе, а также адвокат Георгий Химшиашвили.







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