

Еще один преподаватель юрфака ТГУ уволен по политическим мотивам

13.03.2025 13:57





Из Тбилисского государственного университета юридического факультета уволили еще одного лектора с восьмилетним стажем Тамар Татанашвили, – об этом она написала в Facebook.



Татанашвили отмечает, что факт увольнения не стал для нее неожиданностью, так как, по ее словам, «преследование и несправедливое обращение стали особенно заметными после процесса принятия российского закона».



«Юридический факультет ТГУ после восьми лет непрерывной работы решил, что, оказывается, я больше не нужна юридическому образованию. Этот факт меня совсем не удивил, так как преследование и несправедливое обращение стали особенно заметными после процесса принятия российского закона. Если тогда некоторые не понимали, что именно в этом законе является российским, то теперь вы видите все по именам и фамилиям.



Больше всего мне больно из-за моих студентов и вообще из-за счастья общения с ними. Все очень хорошо знают, как я люблю свое дело, которому служила всем сердцем. Что поделать, прогресс и советско-провинциальное сознание несовместимы. Я вложила огромный труд в отношения со студентами и в университет, насколько это было возможно, но я оказалась не нужна. Зато посмотрите на список и перечень, кто составляет большинство и с каким бэкграундом.



Я не могу требовать профессиональных и человеческих ценностей от слуг режима, у которых просто нет других функций. Но действительно интересно, что собираются делать мои коллеги и как долго они намерены смотреть на все это? Понимаю, что многие счастливо перераспределят себе часы, но плохая новость в том, что максимум осенью доберутся и до вас.



Автономия университета и академическая свобода вместе со свободой выражения мнений уже давно стали лишь формальными категориями. Лектор нужен студенту – так должен смотреть на этот вопрос любой преданный и честный менеджер. Но когда ты раб системы, и все упирается в желудок, то читать тебе проповеди – все равно что читать Евангелие волку. Поэтому не стоит браться за то, чего ты не способен вынести.



Теперь что касается составления расписания и технических хитростей, эти сказки рассказывайте маленьким детям перед сном, вы очень хорошо знаете, что мне известно все: как что происходит, кто решает и кто беспрекословно выполняет. Просто стыдитесь, за счет несчастья других не прибавишь совести и достоинства самому себе. Время невинного агнца и указывания пальцем на других прошло, мы все знаем, кто что творит. Позор вам за этот "прекрасный" подарок!



Один умный преподаватель как-то сказал мне: "Иногда прикидывайся глупее, иначе тебя не вынесут". Он был прав. Но я такая, какая есть, и не собираюсь меняться ради кого-то. Я не стану ни перед кем унижаться, не постелю никому красную дорожку – я поступлю так, как считаю справедливым. Буду грызть землю, как говорится, но никогда не предам свои ценности и принципы. <> Это ваш выбор – существовать в мире лишь ради еды и физиологических потребностей или стремиться к большему. Я не смотрю на смысл человеческого существования так просто.



А создателя этой "великолепной" истории прошу больше никогда мне не звонить, у меня с ним нет ничего общего, мне безмерно стыдно за тебя! О разрыве других академических формальных связей с ним подумаю немного позже, сейчас у меня другие приоритеты.



P.S. Эти "двадцать лари" - 200 лари я все равно должна была потратить на онкологические исследования моей матери. Так пусть они будут вашими – и 200, и 2000! Пусть каждый тетри, кто этого заслужил, уйдет на лечение в клиниках до конца жизни.



Люблю вас, студенты.<>".





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