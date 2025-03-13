

Назван состав сборной Грузии на матчи Лиги наций против Армении

13.03.2025 14:33









Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль объявил состав команды на предстоящие матчи плей-офф Лиги наций против сборной Армении. Игры состоятся 20 марта в Ереване и 23 марта в Тбилиси на стадионе «Динамо Арена». Победа в двухматчевом противостоянии позволит сборной Грузии сохранить место в дивизионе «B» Лиги наций.



В состав сборной включен один дебютант — 20-летний Лука Лацабидзе, принадлежащий донецкому «Шахтеру» и выступающий на правах аренды за «Черноморец».



Состав сборной Грузии:



Вратари:

Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания)

Георгий Лория («Омония Арадипу», Кипр)

Лука Гугешашвили («Пансерраикос», Греция)



Защитники:

Гурам Кашия («Слован», Словакия)

Отар Какабадзе («Краковия», Польша)

Лаша Двали («АПОЭЛ», Кипр)

Лука Лочошвили («Салернитана», Италия)

Георгий Гочолейшвили («Копенгаген», Дания)

Саба Гогличидзе («Эмполи», Италия)

Ираклий Азаров («Шахтер», Украина)

Лука Лацабидзе («Черноморец», Украина)



Полузащитники и нападающие:

Отар Китеишвили («Штурм», Австрия)

Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания)

Ника Квеквескири («Ньиредьхаза», Венгрия)

Анзор Меквабишвили («Крайова», Румыния)

Леван Шенгелия («ОФИ Крит», Греция)

Георгий Цитаишвили («Гранада», Испания)

Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия)

Шота Ноникашвили («Черкасы», Украина)

Георгий Зария («Кайрат», Казахстан)

Зурико Давиташвили («Сент-Этьен», Франция)

Георгий Гулиашвили («Сараево», Босния и Герцеговина)

Хвича Кварацхелия («Пари Сен-Жермен», Франция)

Буду Зивзивадзе («Хайденхайм», Германия)

Георгий Микаутадзе («Лион», Франция)



Сборная Грузии начнет подготовку к матчам 15 марта.







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