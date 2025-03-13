

Обвиняемый в убийстве трансгендерной женщины признался, что намеревался убить Кесарию Абрамидзе

13.03.2025 15:34





В Тбилисском городском суде рассмотрение дела об убийстве трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе. Прокурор обнародовал 40-минутное видео, в котором обвиняемый Бека Джаиани признается, что намеревался убить Абрамидзе, после чего собирался совершить самоубийство, однако не нашел в себе смелости.



«Признай меня, говорила она мне. Я сказал, что нужно разойтись, мы всё же в Грузии, я не могу этого сделать. Со второго дня она начала публиковать видео, которые могли бы раздражать мужчину… Я решил убить её.



Зашел в аптеку, купил лекарство для понижения давления, чтобы выпить, но у меня не хватило смелости… Я купил нож перед своей работой, на улице Мицкевича», — говорит Джаиани.



На вопрос следователя, сколько раз он нанес ей ножевые ранения, он ответил, что «был в состоянии шока и не помнит».



Напомним, 26-летний Бека Джаиани, обвиняемый в умышленном убийстве 37-летней трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе по признаку гендера, был задержан в окрестностях аэропорта Кутаиси.



Следствие ведется по статье 109 Уголовного кодекса, пункты «т» и «м» которой предполагают умышленное убийство, совершенное при обстоятельствах, отягченных особой жестокостью, по признаку пола.



Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 16 до 20 лет или пожизненный срок.





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