

В Тбилисском городском суде продолжается судебный процесс над гражданами России

13.03.2025 19:24





В Тбилисском городском суде продолжается судебный процесс над гражданами России Анастасией Зиновкиной и Артемом Грибули, обвиняемыми в приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.



По решению службы сопровождения, ссылаясь на соображения безопасности, обвиняемых мужа и жену разместили в разных местах, что вызвало их протест.



Обвиняемые не признаются в совершении преступления и связывают свой арест с участием в недавних протестах в Тбилиси.



Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль были арестованы сотрудниками криминальной полиции в Тбилиси 17 декабря 2024 года.



По данным прокуратуры, в ходе обыска по месту жительства и при обыске личных вещей задержанных изъято 16 граммов наркотического средства «Альфа Пе Ве Пе». Пара проживает в Тбилиси с лета 2024 года.



Статья, по которой им инкриминируют это преступление, предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



По данным защиты, Анастасия Зиновкина с 2012 года активно участвовала в антиправительственных протестах в России и подвергалась преследованиям со стороны властей РФ, а Артём Грибуль работал в сфере IT.





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