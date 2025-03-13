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В Тбилисском городском суде продолжается судебный процесс над гражданами России
13.03.2025 19:24
В Тбилисском городском суде продолжается судебный процесс над гражданами России Анастасией Зиновкиной и Артемом Грибули, обвиняемыми в приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.
По решению службы сопровождения, ссылаясь на соображения безопасности, обвиняемых мужа и жену разместили в разных местах, что вызвало их протест.
Обвиняемые не признаются в совершении преступления и связывают свой арест с участием в недавних протестах в Тбилиси.
Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль были арестованы сотрудниками криминальной полиции в Тбилиси 17 декабря 2024 года.
По данным прокуратуры, в ходе обыска по месту жительства и при обыске личных вещей задержанных изъято 16 граммов наркотического средства «Альфа Пе Ве Пе». Пара проживает в Тбилиси с лета 2024 года.
Статья, по которой им инкриминируют это преступление, предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
По данным защиты, Анастасия Зиновкина с 2012 года активно участвовала в антиправительственных протестах в России и подвергалась преследованиям со стороны властей РФ, а Артём Грибуль работал в сфере IT.
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