

Национальный архив принял участие в Международном фестивале архивных и отреставрированных фильмов

13.03.2025 19:31





Показ восстановленного грузинского кинонаследия в Парижской синематеке был организован на 12-м Международном фестивале архивных и отреставрированных фильмов «Toute la mémoire du monde». Об этом сообщил Национальный архив.



Сообщается, это первый случай участия в кинофестивале Грузинского национального киноцентра и Национального архива министерства юстиции Грузии.



«Примечательно, что немые фильмы, показанные в рамках фестиваля, были оцифрованы Национальным архивом министерства юстиции Грузии при финансовой поддержке Грузинского киноцентра.



В ходе презентации фильмов директор Центрального архива кинофотофонодокументов Национального архива Георгий Какабадзе рассказал о текущих работах по реставрации фильмов и оцифровке кинопленок в Грузии.



Собравшаяся в Париже публика посмотрела пять образцов грузинского немого кино — «Кто виноват?» (1925) и «Восстание в Гурии» (1928) Александра Цуцунава, «Элисо» Николоза Шенгелая (1928), «Хабарда» Михаила Чиаурели (1931) и «Моя бабушка» Котэ Микаберидзе (1929). В последний день фестиваля состоялся показ фильма Георгия Шенгелая «Пиросмани» (1969).



В рамках фестиваля с целью углубления будущего сотрудничества и презентации Тбилисского международного фестиваля архивных фильмов состоялись встречи с представителями Парижской синематеки и другими профессионалами кино», — говорится в сообщении Национального архива.





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