

Студенты Театрального университета добились выхода в эфир общественного телевидения и встречи с ректором

13.03.2025 20:05





Накануне, 12 марта, учащиеся провели акцию протеста у здания общественного вещателя Грузии. В тот же день ректор Театрального университета Гиорги Шалуташвили дал интервью телеканалу. В результате акции студенты добились выхода в эфир 14 марта в 22:00 и встречи с Шалуташвили.



Ранее на этой неделе стало известно об отчислении нескольких студентов вуза. Учащиеся считают, что это произошло из-за их участия в трехмесячной акции протеста в фойе университета.



Комментарий ректора. В интервью Гиорги Шалуташвили заявил, что готов к диалогу со студентами, а отчисленные учащиеся могут обжаловать это решение. По словам ректора, вуз три месяца «учитывал и понимал протест студентов», хотя и «не разделял его форму», так как вестибюль вуза не приспособлен для ночлега. Шалуташвили сказал, что там завелись паразиты и нужна была дезинфекция, которой препятствовали студенты.



«Я не говорю, что не должно быть протестов — нет, давайте найдем такую форму протеста, которая не будет мешать образовательному процессу. Если мы придем к такому соглашению, я готов», — сказал ректор.



Общественный вещатель Грузии объединяет два канала (Первый и Второй), а также радио. Он получает финансирование из бюджета — в 2023 году каналу выделили 101 миллион лари. При этом имеет довольно низкий рейтинг — в начале 2025 года его смотрели менее 4 % грузинских телезрителей.



Протесты возле здания телеканала продолжаются с ноября 2024-го. Протестующие заявляют две цели — отставка его руководителей, а также «предоставление эфира народу».





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