

Батумский городской суд 18 марта огласит решение по административному делу Мзии Амаглобели

13.03.2025 20:16





В Батумском городском суде завершено административное дело в отношении Мзии Амаглобели, основателя «Батумелеби» и «Нетгазети».



Судья приступил к обсуждению и объявит свое решение 18 марта.



Мзия Амаглобели присутствовала на процессе удаленно. Она не признает себя нарушительницей закона. Мзия Амаглобели утверждает, что она действительно наклеила наклейку, но ложью является то, что написано в протоколе ареста, что она словесно оскорбляла сотрудников правоохранительных органов.



Адвокаты также говорят о фальсификации протокола задержания. По их словам, имеются видеозаписи, подтверждающие подделку официального документа. По их словам, на видеозаписи задержания Амаглобели слышен голос начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, который говорит, что она задержан по статье 150 Кодекса об административных правонарушениях за наклеивание наклейки.



Согласно протоколу ареста, Мзия Амаглобели была арестована по статье 173 за оскорбление сотрудников полиции.



Свидетели из правоохранительных органов утверждают обратное. По их словам, Мзия Амаглобели была арестована после того, как помешала полиции арестовать участников протеста.



На сегодняшнем судебном заседании также были допрошены свидетели защиты. Были допрошены несколько журналистов, работавших на месте происшествия, в том числе сотрудники «Нетгазети». По их словам, они не слышали, чтобы Амаглобели оскорбляла сотрудников полиции.



11 января поздно ночью Мзия Амаглобели была первоначально задержана на час по административным правилам у здания полиции Аджарии. После освобождения ее снова арестовали, на этот раз по уголовному обвинению, за то, что она ударила пощечину начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Мзия Амаглобели не признает себя виновной. В знак протеста она объявил голодовку, которая длилась 38 дней.





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