

Тбилисский университет театра и кино восстановил студентов, отстраненных за участие в протестах

14.03.2025 10:25





Ректор Тбилисского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели Георгий Шалуташвили отменил решение об отстранении 10 студентов, участвовавших в протестах. Об этом говорится в заявлении на странице вуза в Facebook.



«На основании заявлений студентов, преподавателей и сотрудников, а также в интересах университета ректор принял решение не применять к студентам крайнюю меру дисциплинарной ответственности — приостановку статуса», — сказано в заявлении.



10 марта университетская комиссия по этике приостановила статус 10 студентов, которые почти три месяца протестовали в здании вуза на проспекте Руставели. Протестующие требовали новых выборов и освобождения более полусотни критиков власти, на которых завели уголовные дела в контексте продолжающихся митингов в Грузии.



За день до приостановки статуса, 9 марта, администрация вуза потребовала протестующих освободить здание под предлогом необходимости проведения дезинфекции. Поскольку те не подчинились, на место вызвали полицию, которая выписала каждому участнику протеста штраф в размере 5 тысяч лари. Дело в том, что с недавнего времени в Грузии запрещены митинги в закрытых помещениях без разрешения владельца.



Решение комиссии было равноценно исключению. Оно возмутило многих граждан, которые указывали, что подобная практика в вузе существовала только во времена Советского Союза. В Тбилиси прошло несколько акций солидарности с отстраненными. Их участники призывали восстановить статус студентов.



Накануне в знак протеста ученый совет вуза покинула лектор Тамар Цагарели.





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