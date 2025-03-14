

Илия Второй выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Сирии

14.03.2025 11:16





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил соболезнования в связи с недавными событиями в Сирии, которые привели к массовой гибели мирных жителей. Соответствующее письмо глава Грузинской православной церкви направил патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну X.



«От имени Грузинской православной церкви и лично от себя выражаю глубокую скорбь в связи с недавними трагическими событиями в Сирии, которые потрясли мировое сообщество.



Мы также присоединяемся к всеобщему протесту, выражаем вам солидарность и надеемся, что власти больше не допустят подобных злодеяний.



Просим вас передать наше сочувствие вашей пастве, семьям погибших и пострадавших детей, женщин, отдельных граждан, а также всему сирийскому народу. Возносим молитвы за невинные жертвы, за мир в Сирии и во всем мире», — говорится в письме.



В начале марта 2025 года в прибрежных районах Сирии, особенно в провинциях Латакия и Тартус, произошли ожесточенные столкновения между силами временного правительства и сторонниками свергнутого президента Башара Асада. По данным правозащитников, за четыре дня погибло около 1 500 человек, большинство из которых были мирными жителями.



Управление ООН по правам человека 11 марта сообщило о серии убийств на религиозной почве в этих провинциях, где проживает алавитское меньшинство, к которому принадлежал Асад. Согласно их информации, были убиты целые семьи, включая женщин и детей.



Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа обвинил проасадовские силы в провокации насилия, но признал, что в ответ произошли убийства алавитов из мести. Он пообещал привлечь к ответственности всех виновных, независимо от их политической принадлежности.



Международное сообщество выразило глубокую озабоченность происходящим в Сирии. Совет безопасности ООН осудил насилие и призвал сирийские власти обеспечить защиту всех граждан и привлечь к ответственности виновных в массовых убийствах, включая секторальное насилие в Тартусе и Латакии.



Источник: Новости - Грузия

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