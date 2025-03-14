

Мэрия Тбилиси выплатит более 50 тыс лари трем джазовым исполнителям

14.03.2025 11:34





30 апреля в рамках ежегодного Международного джазового фестиваля мэрия Тбилиси выделит в общей сложности 18,4 тыс. долларов США (51 106 лари по сегодняшнему официальному курсу) на приезд трех джазовых исполнителей. Об этом говорится в документации по упрощенным закупкам.



Согласно вышеизложенному, вокалисты Джейсон Айзекс и Сибель Кос, а также дирижер и трубач Жан-Луп Лонгнон посетят Тбилиси в сотрудничестве с концертным оркестром Тбилисской мэрии «Биг-бэнд».



На вопрос, чем была вызвана необходимость проведения мероприятия в ограниченные сроки и почему нельзя было заранее спланировать закупки, Мэрия Тбилиси поясняет:



«Приглашение артистов такого уровня на Международный день джаза (30 апреля) представляет собой особую сложность. Даже после длительных переговоров такие известные артисты, как Джейсон Айзекс, Сибель Козе и Жан Луп Лонгнон, не доступны для бронирования 30 апреля из-за высокого спроса.



В ходе наших предыдущих попыток вышеупомянутые артисты не смогли выразить свою готовность приехать в Грузию из-за предыдущих обязательств и ограниченного количества мест. Однако буквально несколько дней назад произошел неожиданный поворот событий. Несмотря на многочисленные предложения из других стран по случаю Международного дня джаза, все три артиста выразили заинтересованность в проведении концерта в Тбилиси совместно с Концертным оркестром мэрии Тбилиси, однако их руководство подчеркнуло необходимость скорейшего принятия решения.



Такая внезапная доступность — редкая возможность, особенно 30 апреля. Необходимо быстрое решение с нашей стороны для завершения бронирования артистов, что будет отражено в подписании контракта и внесении аванса. Задержка процесса может привести к потере этого шанса, поскольку у них есть альтернативные предложения из других стран».



В тендерной документации указано, что Сибель Козе и Жан Луп Лонгнон зарегистрированы и сотрудничают в одном агентстве, следовательно, общая стоимость их подписания составляет 14,5 тыс. долларов США.



Что касается Джейсона Айзекса, то мэрия выплатит ему 3,9 тысячи долларов США.





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