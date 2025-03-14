

Вилли Саньоль: Матч против Армении – это историческое противостояние, кавказское дерби

14.03.2025 14:37





Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль провел пресс-конференцию перед матчем Лиги наций против Армении и рассказал о предстоящем противостоянии.



«Осенью наши игроки провели много матчей, в том числе на чемпионате Европы, и у них была заметна психологическая и физическая усталость. Сейчас, надеюсь, они будут намного более отдохнувшими.



К сожалению, в первом матче против Армении не смогут сыграть Гурам Кашия и Хвича Кварацхелия, но оба они будут с нами на сборе. В их отсутствие мы дадим шанс другим игрокам, в том числе Сабе Гогличидзе, который находится в очень хорошей форме.



Матч против Армении – это историческое противостояние, кавказское дерби, и нас ждут сложные игры. Но мы – не команда уровня Лиги C, и обязательно должны сохранить место в Лиге B.



В отсутствие Кашия в Ереване капитанскую повязку впервые получит Отар Китеишвили, а в ответном матче капитаном вновь будет Гурам. Однако возможно, что в будущем именно Китеишвили станет следующим капитаном.



Что касается Мамардашвили, у него и «Валенсии» сейчас непростой период, но мы знаем возможности Георгия и верим, что он скоро вернется в свою привычную форму. Кварацхелия счастлив в ПСЖ и много работает в обороне», – сказал Саньоль.



Победитель двухматчевого противостояния между сборными Армении и Грузии получит право играть в Лиге B Лиги наций УЕФА. Матч в Ереване состоится 20 марта, а ответная игра пройдет в Тбилиси 23 марта. Прямые трансляции матчей предложит Первый канал Грузии.







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