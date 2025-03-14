

Paragraph Tbilisi бидзины Иванишвили стал принимающей гостиницей сборной Грузии по футболу

14.03.2025 15:51





Фешенебельный отель Paragraph Tbilisi, построенный в центре столицы при участии миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, стал официальной гостиницей сборной Грузии по футболу. Соответствующий меморандум подписали администрация отеля и Федерация футбола Грузии.



«Прежде всего, я хотел бы выразить особую благодарность отелю Paragraph Tbilisi… Я уверен, что это будет успешное сотрудничество как для них, так и для нашей национальной сборной, которое на данном этапе продлится до конца 2025 года», — заявил генеральный секретарь федерации Давид Муджири.



Условия размещения футболистов не раскрываются. Неясно, предоставляется ли отель сборной бесплатно, на правах партнерства или же оплата будет осуществляется за счет федерации футбола.



Paragraph Tbilisi — пятизвездочный отель на площади Свободы, работающий под брендом The Luxury Collection по франшизе сети Marriott. Он является частью масштабного проекта Иванишвили «Панорама Тбилиси».



После открытия осенью 2023 года отель неоднократно принимал мероприятия, организованные правительством. В декабре здесь прошел съезд «Грузинской мечты», на котором Иванишвили объявил о своем возвращении в политику, заняв пост почетного председателя партии.





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