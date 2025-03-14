

Вилли Саньоль: Сейчас главное остаться в лиге «В»

14.03.2025 18:14





Матч против Армении - это кавказское дерби, и нас ожидают сложные матчи. Мы не готовы к лиге «А», но и лига «С» нам не подходит - сейчас главное остаться в лиге «В», — заявил главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль на пресс-конференции перед двухраундовым матчем плей-офф со сборной Армении и после объявления состава.



Вилли Саньоль заявил, что в матче против Армении шанс также будет предоставлен новым игрокам, и выразил надежду, что все футболисты перед матчем будут в надлежащей форме.



«Осенью мы увидели, что некоторые наши футболисты были уставшими. Естественно, они меньше тренировались и больше играли. Свою роль сыграл и чемпионат Европы, который утомил их и физически, и психологически. Надеюсь, в играх со сборной Армении все будут в порядке.



Кварацхелия и Кашия будут вместе с командой. Шанс будет предоставлен другим, например, Сабе Гогличидзе, дебют которого мы планировали раньше. Матч против Армении — это кавказское дерби, и нас ожидают сложные матчи. Мы не готовы к лиге «А», но и лига «С» нам не подходит.



Капитаном в первом матче будет Отар Китеишвили. Он на этой позиции будет нами учитываться и в будущем...



Георгий Мамардашвили — определенно игрок, которому нужен отдых, он играет без перерыва уже два года. Осенью он допустил ошибки, но он обязательно восстановит свою оптимальную форму.



Хвича явно счастлив на поле. Он много работает, переходит даже в защиту. Аналогично придется действовать и в сборной.



Сборную Армении только что возглавил новый тренер, и пока сложно что-то сказать конкретно. Его сборная Греции и «Аякс» играли с четырьмя защитниками и высокой интенсивностью. Лучше в первую очередь сконцентрироваться на наших возможностях…



Лацабидзе - талантливый футболист, за которым нужно наблюдать непосредственно, именно поэтому я его и вызвал, я думаю о будущем. С будущим связано и то , что Гвелесиани и Квирквелия в этот раз не вызваны. Система, применявшаяся в последние годы, была успешной, но в то же время довольно негибкой.



Мы будем использовать новшества и в этом плане. Главным будет футболист, его форма и его адаптация к системе. Я не должен навязывать систему игрокам, а должен адаптировать ее к их ресурсам.



Никто не заменит Хвичу, он уникален. Другим придется взять больше инициативы, в том числе Чакветадзе и Давиташвили.



Мы неоднократно показывали, что можем сотрудничать с молодежной командой. Конечно, национальная команда в приоритете, но мы будем учитывать и чемпионат Европы.



О групповом этапе чемпионата мира мы поговорим позже, а сейчас главное - остаться в лиге «B»», — заявил Вилли Саньоль, чьи комментарии публикует sportall.ge.



Для справки, первый матч между сборными Грузии и Армении состоится 20 марта в Ереване, а второй — 23 марта на «Динамо-Арене».





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