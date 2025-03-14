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Мариам Шенгелия представит Грузию на Евровидении 2025


14.03.2025   19:40


22-летняя Мариам Шенгелия представит Грузию на конкурсе песни «Евровидение» в этом году.

18 грузинских исполнителей выразили желание принять участие в конкурсе и представили свои работы. Более 20 зарубежных композиторов также прислали свои песни на Первый канал. Общественный вещатель выбрал на международном конкурсе проект, пронизанный грузинскими мотивами и национальными элементами, который максимально точно представляет культурную самобытность нашей страны.

Мариам Шенгелия — участница двух проектов на Первом канале — «Звезда Грузии» и «Голос». Певица была бэк-вокалисткой представителя Грузии на Евровидении-2020 Торнике Кипиани. Тогда конкурс отменили из-за пандемии COVID.

Песню Freedom написала Кети Габисиани, а слова — Бука Картозия. Режиссером музыкального клипа стал Каха Бухрашвили, художником по костюмам — Иза Надареишвили, а художественным оформлением клипа занимались Шако Попиашвили и Нино Цулая. В клипе также приняли участие танцоры Государственного ансамбля песни и танца «Эрисиони» и Тбилисского молодежного оркестра имени Гии Канчели.

Евровидение 2025 пройдет в Базеле, Швейцария, 13, 15 и 17 мая. Представительница Грузии Мариам Шенгелия примет участие во втором полуфинале против Европы 15 мая.


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