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Театр Руставели отстранил трех актрис за протест во время спектакля
14.03.2025 20:33
Тбилисский государственный академический театр имени Шота Руставели отстранил трех актрис от спектакля «Прикованный Прометей» из-за протеста со сцены. Об этом сообщила одна из них, Анна Амилахвари, в эфире TV Pirveli.
2 февраля во время финального выхода Амилахвари и Наталья Кулошвили вышли на сцену в футболках с надписями «Свободу узникам совести» и «Свободу Андро и Мзии». Еще одна их коллега развернула в зрительской ложе транспарант «Свободу узникам режима». Акцию они посвятили более чем 50 критикам «Грузинской мечты», арестованным на фоне продолжающихся уличных протестов, включая журналистку Мзию Амаглобели и актера Андро Чичинадзе.
По словам Амилахвари, 6 февраля руководство театра постановило отстранить их от спектакля, обвинив в «агитационно-пропагандистской деятельности». В решении, подписанном главным режиссером Давидом Сакварелидзе и худруком Робертом Стуруа, подчеркивается, что актрисы больше не будут «активными участницами постановки». Им также вынесли официальное предупреждение — при повторном нарушении им грозит увольнение.
«Я не считаю, что запятнала репутацию театра. Наоборот, я думаю, что восстановила ее», — прокомментировала Амилахвари.
В администрации театра подтвердили отстранение, заявив, что оно не связано с политикой, а лишь с нарушением внутренних правил: актрисы вышли на сцену не в утвержденных костюмах.
В ответ Амилахвари подчеркнула, что футболка, надетая поверх сценического образа, не является изменением костюма.
После начала массовых протестов в ответ на заморозку переговоров о вступлении Грузии в ЕС, в декабре многие деятели культуры выступили в поддержку демонстрантов, а театры перешли в режим бойкота.
Театр Руставели, находящийся в самом центре протестных событий, не высказывал публичной позиции, несмотря на акции с призывами обозначить свое отношение.
Роберт Стуруа, открыто поддерживающий правящую партию «Грузинская мечта», оказался в изоляции на фоне нарастающего политического противостояния.
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