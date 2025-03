Журналистам «Радио Свобода» и «Голос Америки» отменили подписку на ряд ведущих новостных агентств

Кари Лейк, старший советник администрации Трампа по вопросам Агентства США по глобальным медиа (USAGM), объявила об отмене дорогостоящих и, по ее мнению, ненужных контрактов с новостными агентствами, включая многомиллионные соглашения с Associated Press, Reuters и Agence France-Presse.



Лейк подчеркнула, что USAGM, финансируемое американскими налогоплательщиками, с бюджетом почти в миллиард долларов должно самостоятельно производить новости, а не полагаться на сторонние компании. Она заявила: «Мы не должны платить внешним новостным компаниям за то, чтобы они сообщали нам новости, — с бюджетом почти в миллиард долларов мы должны производить новости сами». Лейк также отметила, что, если это невозможно, налогоплательщики США имеют право знать причины этого.



Источники в международной некоммерческой радиовещательной организации «Радио Свобода», которая финансируется USAGM, рассказали The Inisider, что холдинг останется после окончания контрактов без доступа к информационным лентам и прямым видеотрансляциям крупнейших мировых информационных агентств, которые использовались в том числе во время телевизионных передач, переведенных на русский язык. Сейчас в холдинге решают, чем и как заменить этот контент.



Информацию об отключении подтверждали The Insider и источники в «Голосе Америки», которых отключения затронули уже сегодня. «Мы не знаем, как сегодня ставить материалы, ведь это не только тексты, но и видео, и фотографии», — говорят они.



«Радио Свобода» и «Голос Америки» совокупно отчитывались о миллиарде просмотров на всех ресурсах читателями из стран с диктаторскими авторитарными режимами.



Ранее Дональд Трамп исключил из журналистского пула Белого дома новостное агентство Associated Press за отказ переименовать в своих публикациях Мексиканский залив в Залив Америки согласно решению Белого дома. AP пытается оспорить свое исключение в суде, но пока безуспешно.





