|
|
|
У парламента возобновилась акция протеста
15.03.2025 22:51
На проспекте Руставели, у здания парламента Грузии, проходит акция протеста. Главный проспект грузинской столицы перекрыт и сегодня. Это уже 108-ой день непрерывного протеста.
Напомним, что непрерывный протест продолжается с 28 ноября 2024 года после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что правительство приняло решение до конца 2028 года не вносить в повестку дня вопрос начала переговоров с Евросоюзом, и также до конца 2028 года отказаться от получения любых бюджетных грантов со стороны Евросоюза.
Требования демонстрантов остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна