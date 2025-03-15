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У парламента возобновилась акция протеста


15.03.2025   22:51


На проспекте Руставели, у здания парламента Грузии, проходит акция протеста. Главный проспект грузинской столицы перекрыт и сегодня. Это уже 108-ой день непрерывного протеста.

Напомним, что непрерывный протест продолжается с 28 ноября 2024 года после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что правительство приняло решение до конца 2028 года не вносить в повестку дня вопрос начала переговоров с Евросоюзом, и также до конца 2028 года отказаться от получения любых бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Требования демонстрантов остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.


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