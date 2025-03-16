

Легендарная украинская дзюдоистка стала игроком женской футбольной команды «Металлист 1925»

16.03.2025 12:50





Чемпионка мира, Европы и призер Олимпийских игр, украинская дзюдоистка Дарья Билодид официально стала игроком женской футбольной команды «Металлист 1925».



«Сотрудничество между "Металлистом 1925" и легендарной украинской дзюдоисткой, послом клуба Дарьей Билодид выходит на новый уровень.



Дарья уже подписала контракт и в ближайшее время присоединится к тренировочному процессу команды. Ее переход – это не просто яркое событие для украинского спорта, но шаг к популяризации женского футбола. В клубе рассчитывают, что Билодид сможет внести свой вклад в команду не только благодаря победному менталитету, но и непосредственно на футбольном поле», - говорится в сообщении клуба.





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