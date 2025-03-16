|
|
|
Легендарная украинская дзюдоистка стала игроком женской футбольной команды «Металлист 1925»
16.03.2025 12:50
Чемпионка мира, Европы и призер Олимпийских игр, украинская дзюдоистка Дарья Билодид официально стала игроком женской футбольной команды «Металлист 1925».
«Сотрудничество между "Металлистом 1925" и легендарной украинской дзюдоисткой, послом клуба Дарьей Билодид выходит на новый уровень.
Дарья уже подписала контракт и в ближайшее время присоединится к тренировочному процессу команды. Ее переход – это не просто яркое событие для украинского спорта, но шаг к популяризации женского футбола. В клубе рассчитывают, что Билодид сможет внести свой вклад в команду не только благодаря победному менталитету, но и непосредственно на футбольном поле», - говорится в сообщении клуба.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна