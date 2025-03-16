

Чиатурские шахтеры намерены перейти к радикальным действиям

16.03.2025 15:27





В Чиатура состоялась акция солидарности шахтеров. К участникам акции обратились шахтеры, представители профсоюзов и студенческого движения «Май». Среди выступавших на митинге был один из лидеров радикальной группы «Альт-Инфо» Зураб Махарадзе.



Участники акции заявляют, что с первого марта шахты полностью закрыты, в результате чего 3’500 человек остались без работы. Они требуют, чтобы государство активно включилось в процесс и взяло на себя ответственность за управление шахтами.



— «Еще раз огромное спасибо каждому из вас за ту поддержку, которую мы сегодня показали в Чиатуре! Это был протест беспрецедентного масштаба — справедливый, единый и мощный! Для продолжения нашей борьбы с понедельника мы прекращаем лояльность и переходим к радикальным действиям.



Мы не допустим, чтобы из Чиатура вывезли хоть какое-либо имущество, созданное трудом чиатурцев, а также любые полезные ископаемые, добываемые на территории города — будь то марганец, песок, щебень, металл или другая материальная техника и ресурсы», — говорится в заявлении инициативной группы шахтеров Чиатура на странице «Магароели» («Шахтер»).



Кроме того, шахтеры требуют финансовой поддержки, «чтобы эффективно управлять блокпостами и строго контролировать выезды из Чиатура».



В январе компания «Georgian Manganese», которой принадлежат все шахты Чиатура, приостановила работу и перевела сотрудников на 60% зарплаты. По информации шахтеров, это затронуло 5000 работников, из которых более 3000 трудились в самом городе.



7 марта компания «Chiatura Management Company» распространила заявление по соглашению с «Georgian Manganese», в котором говорится, что подземные работы в Чиатура больше не будут возобновлены.



Компания «Chiatura Management Company», которое добывает марганец в Чиатуре как подземным, так и открытым карьерным методом, обратилось в Тбилисский городской суд с заявлением о банкротстве.







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