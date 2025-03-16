

При выборе VIP-палаты пациенту не придется отказываться от программы всеобщего здравоохранения

16.03.2025 18:39





Во время пребывания в VIP-палате пациенту не придется отказываться (единоразово) от программы всеобщего здравоохранения — системы всеобщего страхования, которая действует в Грузии. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, который уже подписал соответствующий приказ.



Таким образом пациент сможет в любом стационарном учреждении на территории Грузии, не выходя единоразово из госпрограммы здравоохранения, оплатить дополнительную стоимость избранной (VIP)-палаты — 350 лари (первая категория, 126$) или 250 лари (вторая категория, 90$).



Согласно заявлению Минздрава Грузии, VIP-палата должна отвечать следующим требованиям:

• быть оформлена в виде гостиничного номера высокого класса, со спецификой, характерной для медицинского учреждения, и должна быть изолирована от других палат;

• включать зону отдыха пациента, рабочую зону офиса, кухонную зону, ванную комнату и пространство для встреч с членами семьи и другими лицами.;

• быть оснащена соответствующим оборудованием для ухода за пациентом, современным высококачественным медицинским оборудованием и инвентарем;

• быть оснащена соответствующей бытовой техникой и предметами обихода;

• учитывать возможность пребывания с пациентом других лиц, которые смогут ухаживать за ним.



Если пациент не хочет воспользоваться VIP-палатой, он сможет воспользоваться программой всеобщего страхования в рамках общих норм. Обо всех деталях ему расскажут в избранной клинике, где пояснят также и условия выплаты дополнительной суммы.



Если клиника поместит пациента в VIP-палату потому, что нет свободных мест в стандартном секторе, то пациент не будет оплачивать эту дополнительную услугу.



Для того чтобы активировать новую регуляцию в медицинском учреждении, его руководство должно обратиться в Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности и получить соответствующее разрешение.



Только после этого пациент сможет в конкретном медучреждении воспользоваться VIP-палатой и доплатить сумму.



Источник: https://sovanews.tv/" rel=nofollow> СОВА

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