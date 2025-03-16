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Национальная сборная Грузии по регби стала чемпионом Европы восьмой раз подряд
16.03.2025 18:44
Сборная Грузии — чемпион Европы по регби.
Сборная Грузии по регби победила команду Испании в финальном матче чемпионата Европы 2025 года.
В частности, «борджгалосани» обыграли испанскую сборную со счетом 46:28.
Грузия выиграла титул восьмой раз подряд и в целом -17-й.
Для справки, матч проходил на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.
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