

Национальная сборная Грузии по регби стала чемпионом Европы восьмой раз подряд

16.03.2025 18:44





Сборная Грузии — чемпион Европы по регби.



Сборная Грузии по регби победила команду Испании в финальном матче чемпионата Европы 2025 года.



В частности, «борджгалосани» обыграли испанскую сборную со счетом 46:28.



Грузия выиграла титул восьмой раз подряд и в целом -17-й.



Для справки, матч проходил на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.





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