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Национальная сборная Грузии по регби стала чемпионом Европы восьмой раз подряд


16.03.2025   18:44


Сборная Грузии — чемпион Европы по регби.

Сборная Грузии по регби победила команду Испании в финальном матче чемпионата Европы 2025 года.

В частности, «борджгалосани» обыграли испанскую сборную со счетом 46:28.

Грузия выиграла титул восьмой раз подряд и в целом -17-й.

Для справки, матч проходил на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.


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