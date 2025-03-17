

В Батумском суде начинается рассмотрение дела Мзии Амаглобели

17.03.2025 18:19





Завтра, 18 марта, в Батумском городском суде начнется судебное разбирательство по существу дела Мзии Амаглобели. Начало заседания назначено на 14:00. Судья Нино Сахелашвили вначале заслушает вводные речи сторон и рассмотрит представленные ходатайства.



Неизвестно, представит ли прокуратура свидетелей на завтрашнем процессе. После допроса свидетелей обвинения суд должен рассмотреть доказательства защиты, однако ранее судья Виктор Метревели исключил большую часть доказательств защиты, а именно:



• 17 свидетелей,

• 18 видеозаписей,

• 13 протоколов осмотра,

• 14 письменных доказательств.



— «Мзия Амаглобели не только остается в незаконном заключении, но и была лишена грузинским правосудием права защищаться и доказывать свою невиновность», – заявляют ее защитники.



Интересы Мзии Амаглобели представляют ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA), юридическая фирма BLB и ее старший партнер Майя Мцариашвили, а также адвокаты Ражден Химшиашвили и Каха Церетели.



Судебный процесс по существу будет вести судья Нино Сахелашвили, которая, скорее всего, вынесет окончательный приговор.



Мзия Амаглобели обвиняется в нападении на полицейского. В случае признания вины ей грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.



Судья под международными санкциями



Нино Сахелашвили находится под санкциями Эстонии. 3 марта 2025 года эстонские власти внесли ее в санкционные списки из-за нарушений прав человека по делу Мзии Амаглобели.



После того как Сахелашвили отправила журналистку в тюрьму на основании фальсифицированных документов, она была переведена с испытательного срока на пожизненный статус судьи. Кроме того, Нино Сахелашвили не имеет квалификации в области уголовного права.



Мзия Амаглобели объявила голодовку, протестуя против своего заключения. Она не принимала пищу 38 дней и прекратила голодовку 18 февраля 2025 года. Основательница изданий Netgazeti и Batumelebi, была задержана дважды в ночь с 11 на 12 января. В первый раз – за расклейку протестного плаката с надписью «Грузия бастует» и во второй раз – за пощечину начальнику батумской полиции Ирaкли Дгебуадзе, в результате чего ей предъявили обвинение в нападении на полицейского, что предполагает 4–7 лет заключения.



Инциденту предшествовали столкновения между демонстрантами и полицией, спровоцированные действиями правоохранителей. 14 января Батумский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. Решение приняла судья Нино Сахелашвили.



Основанием для ареста стал поддельный протокол. В административном протоколе утверждалось, что Мзия Амаглобели задержана за словесное оскорбление полицейских (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии).



Однако на видеозаписи задержания четко слышно, как начальник батумской полиции Иракли Дгебуадзе сам заявляет, что Мзию задерживают за расклейку стикеров – по статье 150 КОАП Грузии. Эта статья не предусматривает возможность задержания.



Тем не менее прокуратура на основании этого сфальсифицированного документа потребовала отправить Амаглобели в тюрьму. Судья Нино Сахелашвили поддержала обвинение, несмотря на явные доказательства фальсификации.



13 февраля адвокаты Мзии Амаглобели подали в суд ходатайство об отмене меры пресечения. Днем позже, 14 февраля Батумский городской суд в лице судьи Левана Колбая отклонил ходатайство. 19 февраля Кутаисский апелляционный суд (судья Вера Долидзе) также отказался рассматривать жалобу. Таким образом, все попытки защиты оспорить незаконное заключение были заблокированы.







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