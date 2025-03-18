

Школа в Тбилиси заплатит за моральный ущерб ребенку с аутистическим спектром

18.03.2025 14:20





Семья ребенка с расстройством аутистического спектра выиграла судебный процесс против частной школы в Грузии, сообщает издание Batumelebi.



Дело о факте дискриминации слушалось в Тбилисском городском суде. Права ребенка защищали юристы организации «Партнерство за права человека» (PHR). В итоге суд обязал школу «Модзгвари» (მოძღვარი) выплатить 10 тысяч лари за моральный ущерб.



Речь идет о событиях декабря 2023 года. Школа сняла ребенка с обучения даже несмотря на то, что мать была готова сама организовать и оплачивать для него услуги личного помощника.



* На сайте «Модзгвари» указано, что миссия «независимой школы» — воспитать личность, разделяющую свободные, национальные и общечеловеческие ценности, готовую противостоять вызовам XXI века.



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