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Школа в Тбилиси заплатит за моральный ущерб ребенку с аутистическим спектром
18.03.2025 14:20
Семья ребенка с расстройством аутистического спектра выиграла судебный процесс против частной школы в Грузии, сообщает издание Batumelebi.
Дело о факте дискриминации слушалось в Тбилисском городском суде. Права ребенка защищали юристы организации «Партнерство за права человека» (PHR). В итоге суд обязал школу «Модзгвари» (მოძღვარი) выплатить 10 тысяч лари за моральный ущерб.
Речь идет о событиях декабря 2023 года. Школа сняла ребенка с обучения даже несмотря на то, что мать была готова сама организовать и оплачивать для него услуги личного помощника.
* На сайте «Модзгвари» указано, что миссия «независимой школы» — воспитать личность, разделяющую свободные, национальные и общечеловеческие ценности, готовую противостоять вызовам XXI века.
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