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Грузино-итальянская дипломатическая переписка 1918-1921 годов будет храниться в Национальном архиве
18.03.2025 19:03
Копии грузино-итальянской дипломатической переписки 1918-1921 годов с сегодняшнего дня будут храниться в Национальном архиве министерства юстиции Грузии и пополнят коллекции периода Первой республики.
По данным Национального архива, архивные материалы будут обработаны и в ближайшем будущем станут доступны в комнатах исследователей Национального архива всем желающим, интересующимся этой темой.
Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Италии Беглар Таварткиладзе в 1995 году начал изучать исторические документы, отражающие отношения грузинского демократического правительства с тогдашним Королевством Италия. Собранные за это время архивные материалы он передал генеральному директору Национального архива Теоне Иашвили на мероприятии, состоявшемся в Национальной академии наук Грузии.
Мероприятие открыл вступительным словом президент Академии академик Роин Метревели. В заседании приняли участие члены Президиума Академии, приглашенные гости, научные сотрудники и ученые.
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