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Почти 50% американцев считают помощь США Украине недостаточной
18.03.2025 23:12
Почти половина американцев считают помощь США Украине недостаточной, а две трети поддержали бы увеличение военной поддержки в случае нарушения Россией ожидаемого перемирия.
Согласно данным опроса Gallup, обнародованным во вторник, 18 марта, это самый высокий уровень поддержки за все время полномасштабной войны.
46% американцев считают, что Вашингтон делает недостаточно для Украины — это на 16% больше, чем в декабре. В то же время количество тех, кто считает помощь чрезмерной (30%) или достаточной (23%), уменьшилось. Среди демократов такого мнения придерживаются 79%, среди независимых — 46%, среди республиканцев — 12%.
Эксперты связывают эти изменения с политикой президента США Дональда Трампа в отношении войны. Опрос проводился 3−11 марта — после неудачных переговоров лидеров США и Украины в Белом доме и объявления Вашингтоном паузы в военной помощи.
Ранее рекордным показателем недовольства уровнем поддержки Украины было 38% (август 2022 года). Сейчас 53% американцев считают, что США должны поддерживать Украину до полного восстановления ее территорий, даже если это потребует времени (82% демократов, 54% независимых, 22% республиканцев).
Относительно возможного перемирия, 79% опрошенных опасаются, что Россия его нарушит, а 70% считают, что соглашение может быть выгодным Москве. В случае нарушения Россией условий 64% поддержали бы увеличение военной помощи Украине, 42% - авиаудары по российским военным объектам, 30% - отправку американских войск.
Рост поддержки Украины среди американцев может повлиять на политику администрации Трампа, особенно если Россия нарушит потенциальное перемирие, считают аналитики.
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