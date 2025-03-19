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ФФГ работает над новой пятилетней программой развития грузинского футбола
19.03.2025 10:02
«Началась работа над новой пятилетней программой развития грузинского футбола», — об этом было объявлено по итогам встречи руководителей грузинских клубов, Федерации футбола, министерства спорта и Фонда развития грузинского футбола.
На встрече, состоявшейся в отеле Pullman, представителям футбольных команд Национальной лиги и Лиги 2 был представлен новый руководитель Фонда развития грузинского футбола — Георгий Каландадзе, который работает в фонде с момента его основания.
На встрече команды представили свое видение развития клубного футбола. Они также высказали свою позицию по формированию министерства спорта как отдельной структуры — по их мнению, это шаг вперед, который станет предпосылкой для быстрого принятия решений.
Представители клубов также обсудили вопрос восстановления профессиональной лиги. Общее мнение таково, что это необходимо для прогресса, но позиции различаются — некоторые клубы говорят, что организацию следует запустить своевременно, другие же считают, что необходимых для этого финансовых ресурсов в стране пока нет.
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