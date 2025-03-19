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Паату Бурчуладзе оштрафовали в шестой раз за перекрытие дороги
19.03.2025 11:18
Всемирно прославленного оперного певца Паату Бурчуладзе вновь оштрафовали за блокирование дороги. Это уже шестой штраф, выписанный ему за последнее время, сообщил он посредством социальной сети Facebook:
«Я немного обижен на полицию. Раньше мне штрафы выписывал старший детектив, а теперь их выписывает простой детектив (Заур Церетели), да и его послал с кем-то другим (Георгием Какашия).
Единственное, что меня успокаивает, так это то, что Церетели — дворянская фамилия», — пишет он в соцсети.
Напомним, что Бурчуладзе – активный участник проевропейских акций и шествий, его неоднократно штрафовали за перекрытие проезжей части. Сам он утверждал, что в нескольких случаях даже не находился на месте.
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