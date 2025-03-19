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Хартия журналистской этики Грузии выражает солидарность с Радио Свобода
19.03.2025 13:35
Хартия журналистской этики Грузии выражает солидарность с Радио Свобода, финансирование которого было прекращено администрацией Дональда Трампа, и обращается к правительствам стран Европейского Союза и частным фондам с просьбой оказать поддержку. В опубликованном заявлении говорится, что на протяжении более 75 лет Радио Свобода является ключевым источником беспристрастных новостей и надежного анализа для миллионов людей в странах Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока, правительства которых ограничивают их доступ к информации.
«Роль Радио Свобода в Грузии абсолютно уникальна. После обретения независимости появилась возможность открыть местное бюро в Тбилиси, которое вскоре стало органичной и важной частью местного медиапространства. Грузинская редакция Радио Свобода бок о бок с местными СМИ пишет историю современных грузинских медиа», — говорится в заявлении Хартии.
В публикации отмечается, что в течение многих лет СМИ в Грузии приходилось работать в крайне поляризованной, открыто враждебной и репрессивной среде:
«Даже в этих сложных условиях Радио Свобода сумело установить высокие профессиональные стандарты, зарекомендовав себя как эталон профессии, на котором воспитываются поколения журналистов и на который могут равняться другие грузинские СМИ».
В заявлении также говорится, что Радио Свобода «создает пространство для свободы мысли и содержательных дискуссий», а журналисты Радио Свобода регулярно получают профессиональные награды за свою работу:
«Грузинские СМИ рискуют быть закрытыми в результате разрушительных действий «Грузинской мечты», а грузинское общество рискует оказаться лицом к лицу с пропагандистской информационной инфраструктурой, созданной «Грузинской мечтой». На этом фоне роль и миссия Радио Свобода еще больше возрастают. Без Радио Свобода средства массовой информации в Грузии будут крайне обеднены, а разнообразные голоса общества будут утрачены».
Организация также обращается к правительствам европейских стран и частным фондам с просьбой «изыскать ресурсы для сохранения Радио Свобода для сообществ во многих странах, для которых оно является надеждой и опорой, и чья и без того непростая повседневная жизнь была бы еще труднее без Радио Свобода».
Радио Свободная Европа/Радио Свобода – независимая медиакорпорация, существующая с 1953 года, работа которой финансируется за счёт выделяемых Конгрессом США через агентство по глобальным медиа (USAGM).
Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении деятельности семи государственных агентств, среди которых USAGM. Оно заведует иностранным вещанием и курирует в том числе Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Вслед за этим последовало уведомление о прекращении действия, одобренного Конгрессом США гранта, финансирующего деятельность Радио Свободная Европа/Радио Свобода. На сайте USAGM было опубликовано заявление от имени советника главы организации Кэри Лейк, в котором принятые решения объясняются неэффективным, с точки зрения администрации Трампа, расходованием средств налогоплательщиков.
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