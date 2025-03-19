

SJC о деле против задержанного в Батуми активиста Темура Катамадзе

19.03.2025 15:39





Директор Центра социальной справедливости (SJC) Тамта Микеладзе о деталях дела «знаменосца протестов» в Батуми Темура Катамадзе (официальное имя: Гаффар Илмаз):



"После задержания иммиграционной службой он подал в Департамент иммиграции МВД запрос на международную защиту, однако ведомство очень быстро отказало ему в предоставлении данного статуса.



Этот политический режим даже не предоставил базовую защиту для иностранцев потомку мухаджиров, который любит Грузию и прожил здесь 13 лет.



По данному делу мы направили в суд развернутую правовую позицию amicus curiae и в процессе подготовки документа выяснили интересные детали:



▪️ Темур Катамадзе прибыл в Грузию в 2012 году и с тех пор страну не покидал. До 2019 года он находился здесь по рабочей визе, однако в 2020 году получил отказ в продлении.

▪️ За время проживания в Грузии он трижды пытался получить гражданство (в 2012, 2015 и 2019 годах), но Агентство развития государственных услуг каждый раз ему отказывало.

▪️ После истечения законного срока пребывания он надеялся получить гражданство через суд. Тбилисский городской суд рассматривает этот вопрос с 2019 года, но до сих пор не вынес решения.



▪️ Вопрос об его депортации не поднимался ни разу за все эти годы. МВД начало процедуру высылки только после его незаконного задержания на акциях в Батуми.



Материалы дела показывают, что Турция выдала ордер на его арест. Сам Темур Катамадзе считает, что это может быть связано с его дружескими связями с представителями движения Фетхуллаха Гюлена в Грузии, хотя он сам никогда не был его членом.



Мы хорошо знаем, как турецкое государство обращается с последователями Гюлена и насколько грубо нарушает их фундаментальные права.



Мы призываем суд:

- Тщательно изучить выданный в Турции ордер на арест Темура Катамадзе и причины его задержания. 🔻Департамент миграции не оценил риск возможного жестокого обращения в случае его ареста и почему-то решил, что в Турции ему ничто не угрожает. Также не была учтена возможность его преследования по политическим мотивам. Суд должен запросить дополнительную информацию у турецких властей и оценить риски преследования.

- Принять во внимание существующую в турецких пенитенциарных учреждениях практику пыток и бесчеловечного обращения, а также системное преследование членов движения Гюлена, в условиях которого отсутствуют базовые гарантии справедливого правосудия.

- Учитывать социальные связи Темура Катамадзе с Грузией, их связь с его личностью, профессиональной и общественной деятельностью, а также риски нарушения статьи 8 Европейской конвенции (право на неприкосновенность частной и семейной жизни, которое также включает защиту идентичности и социальных связей) в случае его депортации.

- Руководствоваться принципом принятия решения в пользу заявителя в случае сомнений по отдельным частям его ходатайства. Этот принцип отражает тот факт, что заявителю может быть крайне сложно предоставить доказательства в поддержку своего запроса, а необоснованный отказ в международной защите может привести к тяжелым последствиям.

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Режим, который заставляет народ забыть свои исторические раны и воспроизводит логику колонизаторов, аморален и враждебен".



Несмотря на то, что решение суда о отказе в удовлетворении иска Темура Катамадзе о предоставлении международной защиты было опубликовано нами еще вчера, (https://t.me/Tbilisi_life/38135) мы считаем важным сообщить о выявленных важных деталях его дела, которые суд не учел.





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