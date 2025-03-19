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Матч между Арменией и Грузией покажут на площади Республики
19.03.2025 16:25
На площади Республики под открытым небом пройдет показ футбольного матча, в связи с чем будет временно ограничено движение транспорта
14:38, 19.03.2025
Для грузинских болельщиков 20 марта на площади Первой Республики будет установлен большой экран, организованный мэрией Тбилиси и Федерацией футбола Грузии, где состоится публичный показ футбольного матча Армения-Грузия.
По данным мэрии Тбилиси, в связи с запланированным мероприятием движение транспорта в этом районе будет ограничено в обоих направлениях. Ограничение будет действовать на участке дороги от пересечения проспекта Руставели и площади Первой Республики до пересечения площади Республики и улицы Мераба Костава с 00:30 20 марта до 14:00 21 марта.
Сборная Грузии проведет матч плей-офф Лиги наций УЕФА сезона 2024-2025 20 марта в 21:00 в Ереване.
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