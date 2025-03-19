

Матч между Арменией и Грузией покажут на площади Республики

19.03.2025 16:25





На площади Республики под открытым небом пройдет показ футбольного матча, в связи с чем будет временно ограничено движение транспорта

14:38, 19.03.2025



Для грузинских болельщиков 20 марта на площади Первой Республики будет установлен большой экран, организованный мэрией Тбилиси и Федерацией футбола Грузии, где состоится публичный показ футбольного матча Армения-Грузия.



По данным мэрии Тбилиси, в связи с запланированным мероприятием движение транспорта в этом районе будет ограничено в обоих направлениях. Ограничение будет действовать на участке дороги от пересечения проспекта Руставели и площади Первой Республики до пересечения площади Республики и улицы Мераба Костава с 00:30 20 марта до 14:00 21 марта.



Сборная Грузии проведет матч плей-офф Лиги наций УЕФА сезона 2024-2025 20 марта в 21:00 в Ереване.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





