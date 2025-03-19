

Журналист Сулхан Месхидзе требует расследования нападений на него во время работы

19.03.2025 18:51





Журналист Сулхан Месхидзе обратился в Специальную следственную службу с требованием расследовать случаи нападений на него во время выполнения профессиональных обязанностей.



Первый инцидент по его словам произошел 15 февраля в поселении «Город мечты», когда он освещал трагическую гибель двух детей во время прямого эфира в Facebook.



«Во время съемки местные жители вели себя агрессивно, что подтверждается множеством кадров, сделанных мною. Например, на одном из видео сотрудник Батумского бульвара Даниэл Турадзе ударом руки выбивает оборудование, бросает микрофон и при этом произносит: »Вы это делаете ради радости, а не из-за сострадания». В этом же видео слышится реплика »бессовестный человек»», – пишет журналист.



При этом на месте находились чиновники, в том числе председатель сакребуло Батуми Иракли Тавадгиридзе, депутат Высшего совета Рамаз Джинчарадзе и другие, однако они никак не отреагировали на этот факт. Из-за сложившейся ситуации журналисту пришлось покинуть место происшествия, поскольку его безопасность оказалась под угрозой.



Второй инцидент произошел, когда он освещал обрушение крыши жилого дома в том же поселении. Один из местных жителей потребовал прекратить съемку и покинуть территорию, однако журналисту помогли избежать нападения пострадавшие жители.



Третий инцидент зафиксирован 15 февраля 2025 года и также был снят на видео. По словам журналиста, представители «Грузинской мечты» пытались заглушить критику со стороны граждан и прессы. В поселение прибыли министр экономики Аджарии и председатель батумского сакребуло в сопровождении нескольких сторонников, после чего начались агрессивные действия против журналистов и граждан. Однако чиновники, такие как Джаба Футкарадзе и Ираклий Тавадгиридзе, не предприняли никаких мер, чтобы остановить насилие.



Кроме того, сотрудник мэрии Батуми Георгий Георгадзе разместил в Facebook оскорбительный пост в адрес журналиста:



«Ты мерзкий и безнравственный человек, даже плюнуть на тебя было бы жалко…», – написал он, что, по мнению Месхидзе, представляет собой угрозу и разжигание ненависти.



Журналист считает, что все эти эпизоды содержат признаки уголовных преступлений. В частности:

• Незаконное воспрепятствование журналистской деятельности (ст. 154 УК Грузии)

• Угроза жизни, здоровью или уничтожения имущества



«Важно отметить, что статья 154 УК предусматривает отягчающее обстоятельство, если нарушение совершается с использованием служебного положения, что представляет повышенную общественную опасность», – подчеркивает Месхидзе в своем обращении.



Интересы журналиста представляет Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





