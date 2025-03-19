

SJC оспорит правомерность использования технологии распознавания лиц с целью наложения штрафов

19.03.2025 19:27





Центр социальной справедливости (SJC) оспорит правомерность использования технологии распознавания лиц с целью наложения штрафов на граждан.



По данным организации, на фоне продолжающихся проевропейских протестов «Грузинская мечта» активно использует технологию распознавания лиц против демонстрантов.



Как утверждает Центр социальной справедливости, массовая обработка данных особой категории является частью стратегии по подавлению протестов и запугиванию граждан.



«Таким образом, «Грузинская мечта» пытается показать гражданам, что любые их действия фиксируются и документируются, что может стать предпосылкой для привлечения их к ответственности в будущем.



Обработка биометрических данных для наложения административных штрафов нарушает принципы минимизации данных, справедливой и достойной обработки, а также противоречит международным стандартам», — заявляет Центр социальной справедливости.



Минимизация данных — этот принцип требует, чтобы данные обрабатывались только в объеме, необходимом для достижения соответствующей законной цели. Данные должны быть адекватными и соразмерными цели, для которой они обрабатываются.





По мнению организации, помимо права на неприкосновенность частной жизни, использование технологий распознавания лиц в рамках протестов ставит под угрозу защиту собраний, выражения мнений, передвижения, запрет дискриминации и другие основные права.



Центр социальной справедливости обратится в Службу по защите персональных данных от имени нескольких лиц, на которых были наложены административные штрафы за перекрытие дороги, и будет поэтапно информировать общественность о ходе разбирательства.



«Важно, чтобы те граждане, которым МВД передаст фото- и видеоматериалы в связи с делом о перекрытии дороги, обратились в Службу по защите персональных данных с просьбой защитить их права и проверить законность обработки данных», — отмечают в Центре социальной справедливости.



Центр социальной справедливости приглашает граждан воспользоваться шаблоном, прикрепленным по данной ссылке, для подачи заявления.





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