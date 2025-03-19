

Дом искусств Гори выселяют из здания на основании решения суда

19.03.2025 19:59





Дом искусств Гори, чей договор на использование помещения, принадлежащего муниципалитету, был расторгнут мэрией, выселяют из здания на основании решения суда.



Как указывает руководство Дома искусств Гори, 25 декабря Мэрия Гори инициировала судебное разбирательство с целью выселения организации из помещения, о чем они сами узнали всего несколько дней назад.



По информации Дома искусств Гори, судебное заседание, на котором было вынесено вышеуказанное решение, состоялось 6 марта, однако представители Дома искусств Гори на нем не присутствовали. Как указали в суде, они «не смогли найти» представителей творческой организации для предоставления им копии иска и реквизитов судебного заседания.



Организация намерена подать апелляцию.



18 декабря 2024 года представители Дома искусств Гори заявили, что через 5 дней после открытия совместной выставки Мэрия Гори уведомила их о расторжении договора узуфрукта.



«Буквально несколько дней назад мы узнали, что мэрия муниципалитета Гори 25 декабря инициировала отдельное судебное дело относительно нашего выселения из помещения!



Судебное заседание 6 марта состоялось без нашего участия, поскольку, как следует из протокола заочного решения, в течение двух месяцев ни Мэрия Гори, ни суд, ни полиция не смогли нас «найти», чтобы предоставить копию иска и подробности судебного заседания.



В результате суд вынес решение о нашем выселении, и заставить нас его выполнить уже не составляло проблемы.



Это явное нарушение права на справедливое судебное разбирательство!



Мы обжаловали это решение и ждем вас 2 апреля в 15:00, чтобы услышать, как суд два месяца не мог найти организацию, которую все в городе знают все», — написал Дом искусств Гори в социальной сети.



Дом искусств Гори — творческая организация, объединяющая галерею и свободное пространство Мераба Мамардашвили. Представители организации связывают решение мэрии с их протестной позицией.



Дом искусств Гори напоминает, что указанное помещение использовалось как общественный туалет и свалка, пока в 2016 году команда Art House не инициировала его отчистку и восстановление. В этом процессе приняли участие сотни местных волонтеров, международных и местных организаций, включая Представительство Европейского Союза в Грузии.



«Помимо человеческих ресурсов, были использованы собственные и донорские финансовые ресурсы. В Доме искусств за этот период прошли сотни мероприятий, включая выставки, фестивали, публичные лекции, мастер-классы, кинопоказы, тренинги и т. д. Мы работали с более чем 500 художниками и ежегодно работаем с более чем 1000 молодых людей, что превратило город в важный культурный центр. Для нас очевидно, что этот процесс представляет собой попытку ограничения свободы слова и выражения, творческой свободы, которая должна быть гарантирована Конституцией Грузии!», — говорится в заявлении организации.





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