

В Стамбуле вспыхнули протесты после ареста лидеров оппозиции

19.03.2025 20:02





Днем 19 марта в Стамбуле начались протесты против действий властей Турции в отношении политического оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана — мэра города Экрема Имамоглу из Республиканской народной партии (НРП) и его соратников. Ранее власти ввели четырехдневный запрет на массовые мероприятия. После прорыва полицейского кордона у Стамбульского университета между студентами и полицией начались столкновения, сообщает Birgun Gazetesi.



После утреннего ареста Имамоглу лидер ключевой оппозиционной силы Турции — НРП — Озгюр Озель призвал сторонников выйти на акции протеста в 14:00 по местному времени (совпадает с мск). Также он сказал, что выступления запланированы в Анкаре у здания парламента и у штаб-квартиры НРП. Озель обвинил власти Турции в «попытке переворота» и стремлении не допустить выдвижение Имамоглу на выборы президента страны. Как сообщил Reuters, около 100 человек собрались у полицейского участка на улице Ватан в Стамбуле, куда был доставлен Имамоглу. Они скандировали: «Настанет день, когда ПСР (правящая в Турции «Партия справедливости и развития». — TMT) будет призвана к ответу» и «Эдоган — диктатор».



Несмотря на запрет массовых собраний и ограничения доступа к соцсетям, масштабную протестную акцию организовали и стамбульские студенты. В ней приняли участие студенты Босфорского, Йылдызского технического и Стамбульского университетов, пишет Birgun Gazetesi. По оценке издания, в выступлениях участвуют «тысячи» студентов. Молодые люди заявили: «Мы призываем всех студентов защищать наши демократические права и свободы».



Судя по кадрам турецких СМИ, полиция перекрыла путь протестующим около экономического факультета, в ответ те освистали правоохранителей и стали прорывать ограждения, что им в итоге удалось. В ответ полиция пустила в ход резиновые дубинки. Также стражи порядка применили слезоточивый газ. По информации «Спутник.Армения», против протестующих также применили резиновые пули. Отмечается, что власти усиливают меры безопасности у административных зданий Стамбула и сосредотачивают у мэрии дополнительные силы — студенты направились туда.



После ареста Имамоглу власти Стамбула временно запретили демонстрации в городе (до 23 марта) «в целях поддержания общественного порядка». Некоторые станции метро и дороги в центре Стамбула были перекрыты. Накануне был аннулирован университетский диплом Имамоглу, что может помешать ему побороться с Эрдоганом на предстоящих президентских выборах. В 2024 году он победил выбранного правителем Турции кандидата в гонке за пост мэра Стамбула.



Политика и целый ряд его соратников (всего около ста человек) заподозрили в вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и связях с Рабочей партии Курдистана (РПК), которую власти считают террористической организацией. 23 марта планировалось проведение праймериз НРП, на котором Имамоглу с большой долей вероятности выдвинули бы в кандидаты на президентские выборы.



С момента вступления в должность мэра Стамбула в 2019 году против Имамоглу множество раз заводили дела, которые могли бы лишить его возможности заниматься политикой, включая обвинения в должностных преступлениях, мошенничестве на тендерах, взяточничестве — все эти дела были выдвинуты государственными органами.





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