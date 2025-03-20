

Сборная Грузии по футболу сегодня сыграет с Арменией за место в дивизионе В Лиги наций УЕФА

20.03.2025 09:57





Сборная Грузии по футболу сегодня встретится с командой Армении в первом матче плей-офф Лиги наций УЕФА.



Игра пройдет в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна. Начало – в 21:00 по тбс. Грузинские болельщики будут смотреть матч из фан-зоны на площади Первой Республики.



Ответный матч состоится 23 марта в Тбилиси на «Динамо-Арене». Все билеты полностью распродали менее чем за час еще в феврале.



Если национальная сборная одержит победу по сумме двух встреч, то сохранит свое место в дивизионе B Лиги наций. Обе команды мотивированы на победу, а грузинские футболисты в течение последних лет демонстрировали уверенные выступления на клубном уровне.



В последний раз сборные встречались в 2020 году: одна встреча завершилась вничью, а в другой победу одержала Армения (2:1). Грузинскую команду тогдп тренировал словак Владимир Вайсс, на тот момент уже объявивший об отставке на фоне серии проигрышей.



Итоги последних встреч добавляют принципиальности предстоящему противостоянию. За четыре года сборная Грузии прошла серьезные изменения под руководством французского специалиста Вилли Саньоля. Под его руководством команда значительно улучшила свою игру, впервые в истории пробившись в финальный этап чемпионата Европы.



Состав сборной Грузии

Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Георгий Лория («Омония Арадиппу»), Лука Гугешашвили («Пансераикос»).



Защитники: Гурам Кашия («Словани»), Отар Какабадзе («Краков»), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили («Салернитана»), Георгий Гохолеишвили («Копенгаген»), Саба Гогличидзе («Эмполи»), Ираклий Азаров («Шахтер»), Лука Лацабидзе («Черноморец»).



Полузащитники и нападающие: Отар Китеишвили («Штурм»), Георгий Кочорашвили («Леванте»), Ника Квеквескири («Нирехаза»), Анзор Меквабишвили («Крайова»), Леван Шенгелия («Оффи Крит»), Георгий Цитаишвили («Гранада»), Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Шота Ноникашвили («Черкассы»), Георгий Зария («Кайрат»), Зурико Давиташвили («Сент-Этьен»), Георгий Гулиашвили («Сараево»), Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Буду Зивзивадзе («Хайденхайм»), Георгий Микаутадзе («Олимпик Лион»).



Примечательно, что в сборную вызван 20-летний дебютант Лука Лацабидзе, который впервые получил приглашение в национальную команду. Также возвращается Георгий Зария, который не играл за сборную с 2021 года.



В первом матче из-за дисквалификаций не сыграют капитан Гурам Кашия и один из лидеров команды Хвича Кварацхелия.

Однако, по словам Вилли Саньоля, команда располагает достаточным количеством опытных и перспективных игроков, способных компенсировать их отсутствие.



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