

Сегодня сборная Грузии сыграет против Армении в плей-офф Лиги наций

20.03.2025 10:47





Сегодня сборная Грузии проведет первый матч плей-офф Лиги наций против сборной Армении. Матч начнется в 21:00 (+4 GMT).



Сборные Грузии и Армении провели друг против друга уже семь матчей. Грузия выиграла три раза, два матча завершились вничью, а армяне одержали две победы.



В этих матчах сборная Грузии забила 14 мячей и пропустила 8.



Долгое время самой крупной победой сборной Грузии была победа над Арменией. В 1997 году в Тбилиси состоялся товарищеский матч между командами, и грузины победили со счетом 7:0. В 2023 году «крестоносцы» улучшили этот результат против Таиланда — 8:0.



В последний раз эти команды встречались в Лиге наций 2020 года. Один матч закончился со счетом 2:2, а другой Армения выиграла со счетом 2:1.



Шота Арвеладзе забил больше всего голов (3) в ворота сборной Армении среди грузинских футболистов.





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