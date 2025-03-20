

Саньоль о предстоящем матче Армения-Грузия: будем работать и в защите, и в атаке

20.03.2025 14:31





Через несколько часов сборная Грузии по футболу проведет первый матч плей-офф Лиги наций против команды Армении. Между тем, на предматчевой пресс-конференции главный тренер «крестоносцев» Вилли Саньоль рассказал журналистам о планах сменить стратегию грузинской команды в предстоящей игре:



«Мы будем работать и в защите, и в атаке. В последние годы мы успешно тестировали тактику с тремя защитниками, но футбол развивается и нельзя все время делать одно и то же, нужны нововведения. Главное – это командная дисциплина, которую мы потеряли в последних матчах, в отличие от прошлых лет. Надеюсь, что мы обязательно вернем себе те сильные стороны, которые характеризуют нашу команду».



Говоря о готовности к матчу своих подопечных, Саньоль отметил:



«На многих игроках осенью сказалась усталость, что было естественно, учитывая их плотный график. Теперь это должно измениться… У сборной Армении новый тренер, и они будут играть по-другому, они отдадут все силы».



Матч пройдет на ереванском стадионе имени Вазгена Саркисяна в 21:00 по местному времени (совпадает с тбилисским). Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что на площади Первой Республики будет установлен большой экран, где состоится показ футбольного матча.



23 марта же команды Грузии и Армении встретятся в Тбилиси на стадионе «Динамо Арена».





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