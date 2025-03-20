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Грузинский баскетболист Сандро Мамукелашвили установил рекорд NBA
20.03.2025 16:16
Играющий за «Сан-Антонио» спортсмен набрал наибольшее количество очков – 34 – менее чем за 20 минут.
Рекорд был установлен в матче против «Нью-Йорк Никс», который завершился победой команды Мамукелашвили со счетом 120:105.
Грузин провел на площадке 19 минут и 27 секунд. За это время он принес своей команде 34 очка: 9 подборов («кража» мяча), 3 передачи и 1 перехват. Сандро реализовал 13 из 14 бросков (точность 93%) и попал свой единственный штрафной. Примечательно, что у Мамукелашвили 7 из 7 точных трехочковых.
Прежний рекорд Национальной баскетбольной ассоциации принадлежал форварду «Бостона» Джейлен Брауну – 33 очка менее чем за 20 минут игры.
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