

Грузинский баскетболист Сандро Мамукелашвили установил рекорд NBA

20.03.2025 16:16





Играющий за «Сан-Антонио» спортсмен набрал наибольшее количество очков – 34 – менее чем за 20 минут.



Рекорд был установлен в матче против «Нью-Йорк Никс», который завершился победой команды Мамукелашвили со счетом 120:105.



Грузин провел на площадке 19 минут и 27 секунд. За это время он принес своей команде 34 очка: 9 подборов («кража» мяча), 3 передачи и 1 перехват. Сандро реализовал 13 из 14 бросков (точность 93%) и попал свой единственный штрафной. Примечательно, что у Мамукелашвили 7 из 7 точных трехочковых.



Прежний рекорд Национальной баскетбольной ассоциации принадлежал форварду «Бостона» Джейлен Брауну – 33 очка менее чем за 20 минут игры.





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