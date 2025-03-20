

Музыкальный фестивальTbilisi Open Air 2025 посвятят Дню независимости Грузии

20.03.2025 18:17





Музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air приурочит свой выпуск 2025 года ко Дню независимости Грузии, собрав наиболее значимых артистов страны на своей площадке 24 и 25 мая.



«В День независимости Грузии, 26 мая, мы все встретимся вместе, объединенные идеей свободы. Tbilisi Open Air 2025 — это не просто музыкальный фестиваль. 24 и 25 мая в Lisi Wonderland к нашим гостям присоединятся Грузинский театр, Национальный балет, грузинские музыкальные лейблы, Фестиваль натурального вина и Тбилисская книжная ярмарка», — говорится в сообщении организаторов.



Специальные гости – всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе, первая женщина-исполнительница джаза в Грузии Гиули Чохели, легендарная грузинская исполнительница Нани Брегвадзе, популярный фольклорный исполнитель Георгий Ушикашвили, а также певец Мераб Сепашвили.



Гостям покажут постановку режиссера Давида Хорбаладзе. Также своя программа на фестивале будет национальный балет Грузии «Сухишвили».



Как и в прошлые годы, локация фестиваля — площадка Lisi Wonderland недалеко от озера Лиси в Тбилиси.



Продажа билетов уже началась – на сайте TKT.ge. Сейчас доступны двухдневные абонементы по специальным ценам – от 67,5 лари для обладателей карт TBC Concept Visa. Для детей до 10 лет в сопровождении взрослых вход на фестиваль бесплатный.



Tbilisi Open Air, как и многие из участников выпуска 2025 года, поддерживают проевропейские протесты в Грузии. Часть прибыли от продажи билетов организаторы перечислят Фонду современного искусства и культуры, а также Профсоюзу музыкантов Грузии. За последние месяцы представители обех организации неоднократно выступали организаторами митингов и проводили забастовки с требованием новых выборов и освобождения арестованных демонстрантов.



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