

27 журналистских организаций призвали защитить Радио Свобода

20.03.2025 18:45





27 международных журналистских организаций опубликовали заявление с призывом к властям США защитить свободу прессы и обеспечить безопасность работников СМИ, которые управляются или финансируются через Агентство США по глобальным медиа (USAGM).



USAGM курирует деятельность Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Радио Свободная Азия, Голоса Америки и других СМИ. 14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении деятельности USAGM. Вслед за этим последовало уведомление о прекращении действия, уже одобренного Конгрессом США гранта, финансирующего деятельность Радио Свобода.



В заявлении говорится, что многие работники этих СМИ подвергаются «значительному личному риску при освещении событий, происходящих в крайне репрессивных режимах». «Ликвидация этих организаций — это серьёзный удар по свободе прессы и подарок автократам по всему миру. Журналисты Голоса Америки, РСЕ/РС и других организаций часто становятся объектом преследования со стороны властей в странах, подвергающихся жесткой цензуре или опасности», — говорится в распространённом документе.



Среди подписавших обращение — Комитет по защите журналистов, организация «Репортёры без границ», американский ПЕН-центр, Европейская федерация журналистов, Пулитцеровский центр, Фонд поддержки свободы прессы.



Радио Свободная Европа/Радио Свобода — независимая медиакорпорация, существующая с 1953 года.



РСЕ/РС подало иск в суд на USAGM, а также на должностных лиц организации Кэри Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекращения действия гранта, одобренного Конгрессом США и финансирующего работу организации.



В жалобе говорится, что отказ РСЕ/РС в средствах, выделенных для него Конгрессом, нарушает федеральные законы, в том числе Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительными полномочиями в отношении федеральных расходов. «Сейчас не время уступать пропаганде и цензуре противников Америки. Мы считаем, что закон на нашей стороне и что деспоты по всему миру преждевременно празднуют нашу кончину», — отметил президент РСЕ/РС Стивен Капус.





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